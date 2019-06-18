Дети обратившейся к Путину по прямой линии Ирины Баракат получили гражданство России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Трое детей уроженки Украины, переводчицы Ирины Баракат, получившей российское гражданство после предыдущей "Прямой линии с Владимиром Путиным", также стали гражданами РФ и остались жить со своей матерью в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник ТАСС рассказала сама Баракат.

В 2016 году в результате атаки боевиков в Сирии одна из самодельных бомб взорвалась в доме, где находилась семья переводчицы. Женщина закрыла собой детей и лишилась ноги и кисти руки, на лечение ее отправили в Санкт-Петербург. 7 июня 2018 года Баракат в ходе прямой линии попросила Владимира Путина о помощи в получении российского гражданства, потому что без него она не может пригласить в Петербург свою семью. 26 июня Баракат получила паспорт РФ.

"Дети получили гражданство, они все школьники, закончили второй класс, восьмой и десятый. В прошлом году пошли здесь в школу. Но сейчас боимся за ЕГЭ и ОГЭ - они русскоговорящие, но не писали раньше [на русском языке]", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что ее супруг пока получил разрешение на временное пребывание в России, потом планирует получить вид на жительство. "Муж не работает здесь, он приезжает сюда каждые два месяца, находится в поисках работы и ездит на заработки на родину", - добавила Баракат.

По ее словам, в Петербурге семье предоставили жилье по социальному найму и соцвыплаты. "У меня была куратор Ольга, которая меня за ручку водила, все показывала и рассказывала, девочки из соцслужб помогали", - рассказала Баракат и добавила, что несколько месяцев назад ей также помогли получить работу в центр реабилитации. "Устроилась месяца три назад. Делаю картины, игольницы, шкатулки", - пояснила она.

Реабилитация

Сейчас женщина также продолжает восстановление после травм, которые она получила в Сирии. По ее словам, на днях медики научного центра реабилитации инвалидов им. Альбрехта предоставили ей протез ноги, и теперь она сможет готовиться к следующей операции.

"Вся загвоздка была в протезировании: я не могла сделать операцию, потому что надо чтобы хотя бы одна нога рабочая была, чтобы можно было прооперировать [другую]. Мне выдали протез ноги, я в нем начала тренироваться, как только я смогу на нем ходить, тогда уже буду обращаться дальше в Военную академию, чтобы продолжать лечение - предстоит еще не одна операция", - пояснила Баракат.

По словам женщины, операций на руке ей не требуется, медики сделали слепок и вскоре Баракат предоставят протез.

"Я даже спортом занимаюсь, продвигаю новый вид спорта - паралимпийский в будущем, пока что он не паралимпийский - флорбол (хоккей в зале - прим. ТАСС), только на электроколясках. Команда классная, тренируемся. В августе будут соревнования в Финляндии, поедем всем командой. Единственное, сейчас ищем активно спонсоров для аренды помещения и для специализированных электроколясок", - рассказала собеседница агентства.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 20 июня, она состоится уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор проходил ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.