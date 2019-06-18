"СТС Kids" стал лучшим телеканалом для детей по версии премии "ТЭФИ-KIDS"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Первая церемония премии детского телевидения "ТЭФИ-KIDS" состоялась во вторник в Российском молодежном академическом театре (РАМТ). "СТС Kids - канал для детей, с которыми занимаются!" был назван лауреатом в номинации "Лучший телеканал для детей".

"Если взрослое телесмотрение падает, то сегодня по всем исследованиям 76% детей по-прежнему смотрят телевизор, у них за последние пять лет ничего не изменилось, они также смотрят большой экран, видят яркие краски, фильмы и программы. Настал момент, когда медиаиндустрия зависит от детей и настал момент поговорить, кто же наши лидеры индустрии, кто же задает наше движение вперед - и сегодня мы об этом узнаем", - сказал президент премии, вице-президент Академии российского телевидения Александр Митрошенков.

В номинации "Ведущий телевизорной программы для детей" выиграла Анна Михалкова - ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!". Лучшим режиссером телевизионной программы для детей была признана Ирина Лапшенкова за проект "Добро пожаловать, или посторонним вход разрешен", показанный на телеканале "Россия-24" (Пермь). "Спасибо большое жюри просто за то, что заметили нашу работу. Когда мы подавали заявку, мы не знали, куда мы подаем. Если бы знали, мы, наверное, испугались и не сделали бы этого", - сказала Лапшенкова со сцены.

Передача "С добрым утром, малыши!" телеканала "Карусель" получила статуэтку в номинации "Ежедневная информационная программа для детей". Лучшим анимационным фильмом была названа картина "Смешарики. Дежавю" режиссера Дениса Чернова. Мультфильм произведен группой компаний "Рики", включающей в себя студию "Петербург", создателя "Смешариков". А лучшим анимационным сериалом стал "Сказочный патруль", транслируемый на телеканале "Мульт".

В номинации "Телевизионный фильм/сериал для детей" победителем был назван фильм "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко. Были вручены также премии в номинациях "Дизайн телеканала/телепрограммы" и "Лучшая музыка для детской программы /сериала /анимационного фильма". Ведущими премии выступили глава фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова и главный редактор проекта "СтарХит" Андрей Малахов. Перед гостями премии выступили певцы Алексей Воробьев, Александр Панайотов и другие артисты.

О премии

На конкурс поступило более 130 работ. Членами жюри премии стали композитор Виктор Дробыш, заслуженные артисты России Александр Олешко и Нонна Гришаева, генеральный директор ООО "Спокойной ночи, малыши!" Юлия Артемьева, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, главный редактор телеканала "Карусель" Татьяна Цыварева и другие.

Премия ТЭФИ-KIDS была учреждена в 2019 году Академией Российского телевидения. Она действует на базе фонда "Академия Российского телевидения" с 1994 года. Фонд был также создан в 1994 году ведущими телекомпаниями по инициативе группы авторитетных деятелей российского телевидения.