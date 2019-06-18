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Дело в отношении Кокорина и Мамаева

ОНК Москвы поддержала просьбу Александра Кокорина отправить его в одну колонию с братом

Братья осуждены на 18 месяцев колонии общего режима

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы поддержала просьбу футболиста Александра Кокорина, осужденного к 1,5 года колонии общего режима, об отправке его в одну колонию с братом Кириллом, который был приговорен к аналогичному сроку в рамках одного дела. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

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"Футболист Александр Кокорин, осужденный на 18 месяцев колонии общего режима, попросил, чтобы его младшего брата с аналогичным сроком отправили с ним в одно исправительное учреждение. Данная просьба не противоречит закону. По его словам, сложившаяся практика такова, что братьев даже отправляют не только в одну колонию, но и в один отряд", - сказал Мельников.

По его словам члены ОНК Москвы рекомендовали руководству СИЗО оказать содействие в этом вопросе. "Члены ОНК Москвы попросили руководство СИЗО "Бутырка" пойти навстречу Александру Кокорину в его просьбе отбывать наказание с братом Кириллом", - сообщил Мельников.

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РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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