Школьники передали жительнице Кировской области запись голоса погибшего в 1942 году отца

КИРОВ, 18 июня. /ТАСС/. Московские школьники - добровольцы архивно-исследовательского проекта "Алексей, Алешенька, сынок..." передали дочери погибшего под Сталинградом в 1942 году старшего лейтенанта Сергея Карина из Кировской области фотографию отца и запись его голоса, сделанную военным корреспондентом за месяц до гибели героя. Об этом во вторник рассказал ТАСС руководитель проекта, учитель истории Константин Тимченко.

По словам Тимченко, в рамках архивно-исследовательского проекта "Алексей, Алешенька, сынок..." ученики школы №185 города Москва ищут в архивах фотографии, хронику и аудиозаписи голосов, чтобы передать родственникам погибших солдат.

"Московские школьники, участники архивно-исследовательского проекта "Алексей, Алешенька, сынок..." нашли в архиве запись двух танкистов, сделанную прямо на поле боя в ноябре 1942 года. [На записи] о прошедшем бое рассказывает командир танка Сергей Кононович Карин и его башенный стрелок, они погибли через месяц, в декабре 1942 года под Сталинградом. Сегодня мы приехали в Суну [Зуевского района Кировской области], где живет дочь героя Любовь Генералова, которая никогда не знала отца, и устроили ей свидание с папой. Она первый раз в жизни увидела его фотографию, узнала дату его рождения, его биографию, узнала, что он был награжден двумя орденами, и, самое главное, она услышала его голос", - рассказал Константин Тимченко.

Первое фото отца

Любовь Генералову школьники нашли с помощью соцсети "ВКонтакте", они знали домашний адрес погибшего танкиста и его фамилию и разослали письма пользователям с фамилией "Карин". Откликнулась девочка, которой удалось найти родную дочь старшего лейтенанта - 80-летнюю Любовь Сергеевну из Кировской области. Выяснилось, что дочь Карина никогда не видела отца: когда она родилась в 1939 году, папа был в армии, а вскоре началась война. При этом даже фотографии Сергея Карина в семье никогда не было.

"Мы провели работу в архиве Минобороны, [нашли] учетно-послужную карточку личного состава, к счастью, там оказалась одна-единственная сохранившаяся фотография [Карина] размером 3 на 4 см, мы ее увеличили, распечатали и передали дочери. Кроме того, волгоградские поисковики побывали на месте братской могилы, где [Сергей Карин] похоронен, набрали горсть земли с могилы, запечатали ее в гильзу, найденную недалеко от этих мест, гильзу мы тоже передали дочери танкиста. Бабаушка вытирала слезы. Для нас это был важный, эмоциональный, полный впечатлений день", - рассказал Тимченко.

По словам главы Сунского сельского поселения Елены Кутергиной, мероприятие прошло на сцене дома культуры, на него были приглашены дети войны и тружеников тыла, а также все желающие.

Уникальная запись

По словам Константина Тимченко, всего в проекте "Алексей, Алешенька, сынок..." участвуют около 30 школьников. Найденные материалы активисты стараются лично привезти родственникам, при этом билеты на поезд ребятам покупают родители. Если же семьи героев находятся слишком далеко, встречи приходится организовывать в онлайн-режиме. За четыре года участники проекта вернули семьям около 50 кино- и фотофрагментов.

"Но голос мы передали только второй раз, таких записей очень мало в архивах, всего несколько сотен. Это большая удача, что нам удалось найти эту запись и дочку [танкиста]. Это самый яркий момент в нашем проекте", - отметил Константин Тимченко.