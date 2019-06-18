МГУ поднялся на 84-ю строчку в глобальном рейтинге лучших вузов мира по версии QS

ЛОНДОН, 19 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Московский государственный университет им. Ломоносова улучшил свои позиции в первой сотне рейтинга лучших университетов планеты, подготовленном британской компании Quacquarelli Symonds ("Квакварели Саймондс", QS). Об этом говорится в опубликованном в среду в 16-й раз исследовании QS World University Rankings 2018, включающем в себя в общей сложности чуть более тысячи лучших мировых вузов.

МГУ удалось подняться на шесть позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом и занять 84-е место. Это лучший результат вуза с 2005 года, когда университет достиг рекордной 79-й позиции. Отчасти это стало возможным за счет одного из самых низких показателей МГУ в мире по соотношению числа студентов к профессорско-преподавательскому составу. В этом разделе флагман российского образования получил 99,7 баллов из 100 возможных.

В целом же динамика, показанная университетами из России, оказалась смешанной, сочетая в себе как хорошие, так и плохие новости. В новый рейтинг вошли 25 российских вузов, что стало на два меньше, чем годом ранее. При этом из 15 улучшили свое положение, а пять - ухудшили.

К тому же, с одной стороны, доля иностранных студентов в российских вузах выросла и составила 16,76%. С другой же стороны, научная деятельность остается слабым местом российской системы высшего образования. 18 из 25 университетов получили более низкий балл по "Индексу цитируемости", чем в прошлом году, и ни один российский университет не вошел по этому показателю в топ-600.

Российские вузы в рейтинге

Вторым самым высоко расположенным в списке российским вузом впервые оказался Новосибирский государственный университет (НГУ). Вуз сумел за год прибавить 13 позиций и, заняв 231 строчку, обошел Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ, 234).

Остальными представителями топ-10 лучших российских вузов рейтинга стали: Томский государственный университет (268), Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (284), Московский физико-технический институт (302), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (322), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (329), Уральский федеральный университет (364) и Московский государственный институт международных отношений - Университет МГИМО (366).

Также в рейтинг этого года от России вошли Томский политехнический университет (387), Казанский федеральный университет, Российский университет дружбы народов (оба - 392), Университет ИТМО (436), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (439), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (451), Саратовский государственный университет (группа вузов с 521 по 530 место), Дальневосточный федеральный университет (531-540), Южный федеральный университет (541-550), Нижегородский государственный университет (601-650), Самарский национальный исследовательский университет (651-700), Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (751-800), Новосибирский государственный технический университет, Южно-Уральский государственный университет, Воронежский государственный университет (все три - 801-1000).

Мнение экспертов

Руководитель исследовательского департамента QS Бен Саутер, комментируя положение российских вузов в рейтинге, обратил внимание на фактор интереса к ним со стороны иностранных студентов. "Россия предпринимала и продолжает предпринимать весьма амбициозные попытки интернационализировать свои университеты, и мы в QS считаем, что глобальный университет имеет больше возможностей для процветания в современных условиях. По данным этого года, очевидно, что иностранные студенты позитивно реагируют на инициативы Министерства науки и высшего образования РФ, и продолжающееся создание динамичного многонационального сообщества является важным фактором, подчеркивающим улучшение ситуации в России в этом году", - говорится в распространенном им комментарии.

Региональный директор QS Зоя Зайцева в разговоре с корр. ТАСС пояснила, чем вызван успех Новосибирского государственного университета, назвав результат ожидаемым. "У СПбГУ, безусловно, потенциал как у исследовательского и учебного университета, наверное, выше, чем у новосибирцев, но в последние годы Санкт-Петербургский государственный университет, на мой взгляд, был не особенно активен в области индикаторов, измеряемых рейтингами. У него все довольно ровно, без особых изменений как в академической репутации, так и в индексе цитирования", - сказала Зайцева, отметив более активную работу в этом направлении НГУ.

Двумя российскими вузами, которые в этом году оказались вне первой тысячи рейтинга, стали Алтайский университет и Сибирский федеральный университет. "У обоих университетов причина непопадания в топ-1000 весьма тривиальна - более низкие результаты по репутационным оценкам и отсутствие изменений в индексе цитирования, который у них изначально был не очень высокий", - сказала Зайцева.

Она также обратила внимание на усиление конкуренции со стороны иностранных университетов, что делает для российских учебных заведений задачу сохранения позиций в рейтинге более непростой. Как пояснила Зайцева, QS не намерен в ближайшем будущем увеличивать общее количество входящих в список вузов с нынешнего показателя в одну тысячу. На практике означает, что, если в топ-1000 пробиваются новые вузы, то другие, менее успешные, должны уступить им место. "Поэтому российским вузам удерживаться, наверное, будет немного сложнее", - сказала эксперт.

В этом году в рейтинг вошли 50 новых университетов, причем, по традиции, не только из Южно-Восточной Азии, но из Европы и других регионов. В частности, из Великобритании в списке этого года 8 новичков, из Малайзии - 7, из Чехии и Италии - 4, из Франции, Китая и Испании - 3, из Колумбии, Ливана и Польши - по 2.

Мировые лидеры

Возглавил же рейтинг, как и в последние несколько лет, Массачусетский технологический институт из Соединенных Штатов. В США действуют и другие два вуза из первой тройки - Стэнфордский и Гарвардский университеты.

В первой "десятке" рейтинга им составили компанию Оксфордский университет (Великобритания, 4), Калифорнийский технологический институт (США, 5), Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (6), Кембриджский университет (Великобритания, 7), Университетский колледж Лондона (Великобритания, 8), Имперский колледж Лондона (Великобритания, 9), Чикагский университет (США, 10).

О методологии

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).