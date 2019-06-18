Минобрнауки: новый рейтинг QS свидетельствует о росте конкурентоспособности вузов России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Улучшение позиций университетов России в глобальном рейтинге лучших вузов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS) свидетельствует о росте их конкурентоспособности и качественных изменениях в российском образовании, считает глава Минобрнауки Михаил Котюков.

QS 19 июня опубликовала всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings. В этом году в рейтинге представлено 25 университетов РФ - 15 (60%) улучшили свои позиции и только пять (20%) заняли более низкие места. Российским лидером остается Московский госуниверситет имени М.В. Ломоносова, который занял 84-е место. На втором месте среди вузов России - Новосибирский госуниверситет, расположившийся на 231-й позиции.

По словам Котюкова, за последние несколько лет расширилось представительство университетов РФ в ведущих мировых рейтингах, что говорит о качественных изменениях в российском образовании. "Что особенно важно, это расширение происходит в наиболее значимых рейтинговых диапазонах", - цитирует его пресс-служба Минобрнауки.

Он добавил, что число вузов РФ, входящих в топ-400 рейтинга QS, увеличилось с 10 до 13, в топ-500 - с 15 до 16, а в топ-300 входит пять вузов, которые упрочили свои позиции за последний год. "Положительная динамика в топ-300, топ-400, топ-500 подтверждает существенный потенциал российских университетов и их возрастающую конкурентоспособность", - отметил министр.

При этом Котюков подчеркнул, что попадание вузов в рейтинги не является главной задачей. "Российская национальная система образования традиционно считалась сильнейшей в мире, и мы намерены вернуть стране эти позиции", - добавил министр. Сделать это невозможно без кооперации "вуз - наука - индустрия". Поэтому внимание сегодня сосредоточено на вовлечении индустриальных компаний в процесс обучения студентов, развитии онлайн-составляющей в профобразовании, повышении практико-ориентированности образовательных программ.

"Также одна из приоритетных задач на сегодня - это развитие связей университетов с научными организациями и привлечение в нашу страну ведущих исследователей", - сообщил Котюков, уточнив, что недавно прошел совет по мегагрантам. На нем было принято решение о проведении нового этапа отбора крупных проектов для создания новых лабораторий, руководить которыми будут ученые с мировым именем.

Критерии оценки

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).