Садовничий: рост МГУ в рейтинге QS является следствием образовательной политики вуза

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) поднялся с 90-й строчки на 84-ю в глобальном рейтинге лучших вузов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS) благодаря реализуемой образовательной политике, считает ректор вуза Виктор Садовничий.

QS 19 июня опубликовала всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings. В этом году в рейтинге представлено 25 университетов России - 15 (60%) улучшили свои позиции и только пять (20%) заняли более низкие места. Российским лидером остается МГУ. Второе место среди вузов России занял Новосибирский госуниверситет с 231-й позицией.

"Московский университет в очередной раз улучшил свои позиции в ведущем международном рейтинге. Наши показатели растут одновременно с качественным развитием МГУ. Мы открываем новые направления и программы подготовки студентов, в том числе в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями, создаем центры компетенций, адаптируем образовательный процесс под современное поколение абитуриентов, развиваем международные коллаборации, внедряем площадки дистанционного образования, даем возможность молодым ученым реализовывать свой потенциал", - цитирует ректора пресс-служба вуза.

Садовничий подчеркнул, что университет становится влиятельным центром не только в масштабах России, но и в мире. "Он агрегирует интеллектуальный ресурс и предоставляет максимум возможностей для его реализации, как в стенах университета, так и за их пределами благодаря обширным связям с крупнейшими корпорациями, ведущими научными зарубежными центрами", - сказал он.

Специально для этого в вузе создаются программы для поддержки молодых ученых и научных коллективов под их руководством. "Московский университет находится в постоянном развитии. А систематичное укрепление МГУ в международных рейтингах вузов демонстрирует правильно заданный курс", - отметил ректор.

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).