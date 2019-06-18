Ректор СПБГУ: рост вуза в рейтинге QS связан с развитием международного сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Один из ведущих вузов России - Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) поднялся на одну позицию в рейтинге лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), в том числе, благодаря своей международной активности, считает ректор СПбГУ Николай Кропачев.

QS 19 июня опубликовала всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings. В этом году в рейтинге представлено 25 университетов РФ - 15 (60%) улучшили свои позиции и только пять (20%) заняли более низкие места. Российским лидером остается МГУ. Второе место среди вузов РФ занял Новосибирский госуниверситет с 231-й позицией. СПбГУ поднялся с 235-й на 234-ю строчку.

"Росту позиций Санкт-Петербургского университета в одном из ведущих мировых рейтингов способствует активное сотрудничество СПбГУ с иностранными партнерами, в том числе индустриальными. Оно предполагает не только работу со студентами, а также проведение совместных научных исследований, но и совместную разработку образовательных программ и реализацию проектов, отвечающих самым высоким мировым стандартам. За последние пять лет университету удалось многократно увеличить объем привлеченных средств на реализацию совместных проектов", - цитирует пресс-служба вуза Кропачева.

Как отметили в пресс-службе, в этом году СПбГУ повысил результаты по показателям, характеризующим качество обучения и исследований. "Очевиден рост интереса к образовательным программам университета - на 11,2% увеличилось нормированное значение индикатора "Доля иностранных студентов" (International students), отражающего число студентов из разных стран, выбирающих образовательные программы СПбГУ для получения высшего образования", - говорится в сообщении.

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).