Исполняется 95 лет со дня рождения писателя-фронтовика Василя Быкова

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской премии Василю Быкову (1924-2003) 19 июня 2019 года исполнилось бы 95 лет. Мировую известность писателю принесли повести, действие которых происходит во время Великой Отечественной войны.

"Василь Быков принадлежит к числу тех писателей, благодаря которым Великая Отечественная война предстала перед читателями в совершенно новом облике: правдивом, жестком, ориентированном на личностное восприятие, - сказал ТАСС директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак. - "Третья ракета" и "Мертвым не больно", "Сотников" и "Дожить до рассвета" - эти и другие повести Быкова стали классическими, принесли ему известность и славу далеко за пределами СССР, а впоследствии - России и Белоруссии".

Бак отметил, что до войны Быков готовил себя к профессии скульптора. "Уроженец Витебского края, прославленного именами многих мыслителей и художников - от Михаила Бахтина до Марка Шагала, Василь Быков еще до войны поступил в Витебское художественное училище. Трагедия войны в корне изменила жизнь молодого человека, готовившего себя к профессии скульптора. Порой парадоксальный синтез художественной зоркости и умения находить, извлекать смысловое ядро из любого характера и события сделали Василя Быкова писателем, чьи произведения навсегда вошли в сокровищницу русской и белорусской прозы", - добавил он.

По словам директора Бака, произведения Быкова до сих пор играют важную роль в воспитании новых поколений. "Нет сомнения в том, что так называемая лейтенантская проза актуальна, полезна, ценна для всех, кто сейчас учится в школе. Я сторонник вариативного принципа программы, потому что есть и много прекрасных писателей, но прозу Василя Быкова, Бориса Васильева, Константина Воробьева, Юрия Бондарева, конечно, нужно изучать в старших классах", - заключил он.

К 95-летию со дня рождения писателя в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы в Москве 19 июня состоится показ фильма "Восхождение" режиссера Ларисы Шепитько по повести "Сотников". Для посетителей музея кинопоказ будет бесплатным.

Мастер военной прозы

Народный писатель Белоруссии Василь Быков в 17 лет, приписав себе лишний год, ушел добровольцем на фронт. Воевал на Втором и Третьем Украинских фронтах, прошел по территории Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, дважды был ранен. Его родителям несколько раз приходили похоронки на сына. После войны Быков посвятил себя творчеству, став в советской литературе первооткрывателем так называемой окопной правды о войне.

Его называют несомненным лидером мировой военной прозы второй половины XX века. Повести и рассказы Быкова о трагедии Великой Отечественной войны переведены более чем на 50 языков. Известность Василю Быкову принесла повесть "Третья ракета", написанная в 1962 году. В 1960-е годы публикует повести "Альпийская баллада", "Мертвым не больно", в 1970-е - "Сотников", "Обелиск", "Дожить до рассвета", "Пойти и не вернуться". "Память о кровавых испытаниях в прошлой войне - есть лучший гарант мира", - пишет он в произведении "Дожить до рассвета".

Самая известная экранизация произведения Быкова - фильм "Знак беды". В одноименной повести Быков одним из первых поднял тему коллаборационизма в белорусской литературе. В фильме режиссера Михаила Пташука звездный состав актеров: Нина Русланова, Геннадий Гарбук, Владимир Гостюхин, Алексей Булдаков и многие другие. Последняя прижизненная книга Быкова "Долгая дорога домой", в которой он пишет о самых памятных событиях в своей жизни и о самых важных встречах с людьми.