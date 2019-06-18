Венесуэла получила 24 т гуманитарной помощи от Красного Креста

КАРАКАС, 19 июня. /ТАСС/. Венесуэла во вторник получила 24 т гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщил министр здравоохранения Боливарианской Республики Карлос Альварадо в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Вместе с этой партией общий объем предоставленной МККК помощи составил 48 т, а с учетом лекарств и хирургических материалов, поставляемых из России и КНР - 569 т, - сообщил он. - Это очень помогает нам преодолеть блокаду со стороны США". Ранее министр отметил, что поступления гуманитарной помощи от организации ожидаются каждые две-три недели.

16 апреля первый самолет МККК прибыл из Панамы в столицу Венесуэлы с грузом гуманитарной помощи, договоренность о доставке которой была достигнута 10 апреля. Общий вес груза составил 24 т. Ранее Россия доставила в Венесуэлу около 7,5 т лекарств, медицинских инструментов и оборудования.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В этом году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал происшедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.