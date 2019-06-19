ВЦИОМ: россияне считают современные выпускные вечера в школах излишне роскошными

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Современные школьные выпускные вечера и балы проводятся излишне роскошно, считают те, кто заканчивал школу 15 лет назад и более. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Большинство тех, кто окончил школу более 15 лет назад, считают, что сегодня выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83%). Данной точки зрения чаще всего придерживаются женщины (86%) и люди старшего поколения (86%) <...> Не согласны с ними 16% наших соотечественников, в том числе 30% мужчин и 65% молодежи от 18 до 24 лет", - говорится в материалах опроса.

Вместе с тем почти половина опрошенных (49%) отмечают, что сейчас торжества стали более праздничными и веселыми, чем 15-20 лет назад. Противоположного мнения придерживается около четверти опрошенных (24%), чаще всего в возрастной группе от 25 лет до 34 годов (36%). Кроме того, часть респондентов отметили, что современные выпускные носят более официальный характер (31%), тогда как ровно столько же россиян, напротив, заявили об их большей неформальности. Отвечая на вопрос о необходимости быть строже к выпускникам во время выпускных торжеств, положительно ответили 59%, тогда как обратной точки зрения придерживается треть опрошенных (32%).

"Выпускной бал большинство наших сограждан воспринимают как своеобразный рубеж, после которого ребенок становится взрослым человеком (66%), и практически каждый россиянин так или иначе отмечал его (82%). При этом 67% наших соотечественников были и на вручении аттестатов, и на следующей за ним неофициальной церемонии. Не было выпускного у 13% опрошенных. А практически у четверти опрошенных уже есть дети или внуки, окончившие школу в последние пять лет (23%)", - отмечают во ВЦИОМ.

Как отметил в своем комментарии к опросу генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов, старшее поколение репродуцирует свое воспоминание этого события на общую картину жизни в стране, однако в данном случае оно не отражает актуального восприятия этого праздника. "Абсолютное большинство наших граждан проходили через торжественный ритуал вручения аттестата о среднем образовании и участвовали в праздновании этого события. В массовом сознании ко многим событиям прошлого, которые россияне пережили сами, существует стереотип, что "в наши годы было лучше", но именно в случае с выпускными он не работает. Россияне считают, что сейчас выпускной более праздничный, но и более дорогой", - приводит его слова пресс-служба ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 июня 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.