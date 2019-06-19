Источник: специалисты на месте решат вопросы, связанные с выпуском косаток в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Группа специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) обсудят в Приморье технические вопросы, связанные с выпуском на волю части содержащихся в бухте Средней косаток, сообщили в среду ТАСС источники в структуре ВНИРО и в компаниях-отловщиках.

Ранее сообщалось, что известный французский океанолог и защитник Мирового океана Жан-Мишель Кусто направил вопрос о судьбе косаток из бухты Средней на прямую линию с Владимиром Путиным. По словам океанолога, для него будет честью лично встретиться с президентом, чтобы обеспечить успешный выпуск косаток.

"Сегодня в Приморье прибывает группа сотрудников ВНИРО. Они должны обсудить технические моменты процесса выпуска косаток. Когда именно это произойдет, пока сказать нельзя", - сообщил источник в структуре ВНИРО.

Эту информацию ТАСС подтвердил представитель одной из компаний, занимавшихся отловом животных в 2018 году. Он также не смог сказать, когда ожидается выпуск.

Директор Института проблем экологии и эволюции Вячеслав Рожнов сообщил ТАСС во вторник, что ученые надеются на выпуск содержащихся в бухте Средней белух и косаток в конце июня - начале июля, прорабатываются безопасные для животных маршруты их перевозки в Охотское море. Рожнов принимал участие в совещании рабочей группы по данной проблеме в Росрыболовтсве.