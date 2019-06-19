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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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Суд в Приморье назначил штраф в 37 млн рублей третьей фирме-отловщику косаток

Речь идет о компании ООО "Сочинский дельфинарий"

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока в среду признал ООО "Сочинский дельфинарий" виновным в нарушении правил рыболовства при вылове двух косаток, которые находятся в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, и назначил компании штраф в 37,6 млн рублей.

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"Суд постановил признать ООО "Сочинский дельфинарий" виновным в совершении административного правонарушения и подвернуть наказанию в виде штрафа в размере 37,601 млн рублей", - сказала судья.

Она добавила, что решение может быть обжаловано в Приморском краевом суде.

В конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трем делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство") в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ". 7 июня суд признал виновным ООО "Белый кит" и назначил штраф в 28 млн рублей, а 14 июня также признал виновным ООО "Океанариум-ДВ, назначив штраф в 56 млн рублей.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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