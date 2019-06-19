Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лихорадки денге в Бразилии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 965 тыс. человек с начала года заразились лихорадкой денге в Бразилии, 300 случаев закончились летально. Россиянам стоит учитывать неблагоприятную эпидемическую обстановку в этой стране при планировании отпуска, сообщает в среду Роспотребнадзор.

"Особенно напряженная ситуация складывается в штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу, где зарегистрировано более 60% случаев заболеваний", - говорится в сообщении.

Вакцины против лихорадки денге нет, лечение проводится симптоматическими средствами.

В связи с возникшей ситуацией Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за гражданами, возвращающимися из Бразилии, в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. Обеспечена готовность лабораторной сети к диагностике лихорадки денге.

Для защиты от комаров, являющихся переносчиками лихорадки денге, служба рекомендует туристам использовать индивидуальные средства защиты, такие как противомоскитные сетки и спреи. "По возвращении из страны пребывания, в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок", - говорится в сообщении.