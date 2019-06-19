Эксперты назвали Бухарест лучшим в мире городом для геймеров

БУХАРЕСТ, 19 июня. /ТАСС/. Бухарест может считаться лучшим в мире городом для компьютерных игр, благодаря высокой скорости интернета и низкому пингу (время, необходимое для отправки сигнала с компьютера на сервер и получения ответа). Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный компанией Speedtest by Ookla - всемирным лидером в области тестирования характеристик сетей интернета.

Кроме качественной интернет-инфраструктуры в Бухаресте развита культура компьютерных игр, имеются многочисленные игровые клубы и проводятся такие международные мероприятия, как Bucharest Gaming Week ("Бухарестская игровая неделя").

В результате румынская столица возглавила список из 35 городов мира, известных состязаниями в области электронных видов спорта, международными игровыми конференциями и крупными компаниями-разработчиками компьютерных игр, - Сингапура, Шанхая, Москвы, Сиэтла, Лас-Вегаса, Парижа и Токио.

Согласно результатам последнего тестирования, в Бухаресте средняя скорость скачивания (download) из интернета составила 172 Мбит в секунду, а скорость загрузки (upload) с компьютера в интернет - 126 Мбит в секунду. В Сингапуре интернет быстрее - 200 Мбит в секунду как для скачивания, так и для загрузки. Выбор однако был сделан в пользу Бухареста из-за сверхнизкого пинга - всего 8 миллисекунд.

"Румынская столица - это сверхнизкий пинг, молниеносная скорость загрузки и цветущая игровая культура, - пишет Speedtest. - Бухарест - замечательное место для геймеров".

Следующие пять городов в рейтинге - Ханчжоу и Чэнду (Китай), Сингапур, Соннам и Инчхон (Южная Корея). На седьмом месте - Будапешт, за которым следуют Мальме (Швеция), Ванкувер (Канада) и Шанхай (Китай).

Важным игровым центром Бухарест стал не только благодаря качественной интернет-инфраструктуре. Такие крупные международные производители игр, как Electronic Arts, Ubisoft и Gameloft, имеют в городе крупные филиалы. Кроме того, по данным Румынской ассоциации разработчиков игр, в Бухаресте зарегистрировано более чем 50 игровых клубов.

В последние годы в румынской столице проводятся крупные киберспортивные состязания с призами в сотни тысяч долларов. Пожалуй, самое известное мероприятие - The Bucharest Gaming Week, которое организуется во Дворце парламента. В ее рамках проходят чемпионат Юго-Восточной Европы по Counter-Strike: Global Offensive ("Контрудар: глобальное наступление", многопользовательская компьютерная игра) и Национальный турнир ФИФА (серия игр-симуляторов футбола). В этом году The Bucharest Gaming Week пройдет с 4 по 10 ноября.

В марте прошлого года в Бухаресте состоялся один из крупнейших турниров по Dota 2 (компьютерная многопользовательская командная игра) с общим призовым фондом в $1 млн, на который в Румынию съехались лучшие команды мира.

"Бухарест может стать одной из столиц игрового мира, если инвестирует в создание физической инфраструктуры для привлечения крупных турниров, международных конференций и клубов, - пишет Speetdtest. - В противном случае ему придется уступить первое место азиатским городам, которые активно поддерживают этот сектор. Например, в Ханчжоу (Китай) в 2018 году был открыт целый "игровой город" стоимостью 280 миллионов долларов, а до 2022 года планируется открытие 14 новых киберспортивных арен".