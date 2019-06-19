Ученые Ямала планируют продвигать биоресурсы Арктики на фармацевтические рынки Китая

ХАРБИН, 19 июня. /ТАСС/. Биологические ресурсы Арктики необходимо продвигать на фармацевтических рынках Китая, при этом их изучение и изготовление первичных субстанций должно проводиться на Ямале, а изготовление лекарственных препаратов - в КНР, так как это обеспечит продукции выход на китайские рынки. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель директора Научного центра изучения Арктики, доктор медицинских наук Андрей Лобанов в кулуарах VI Экспо в Харбине.

"Для нас принципиально создание лаборатории, то есть ключевые исследования должны идти на Ямале. Второй момент - это создание субстанций на основе этих продуктов, а конечная сборка продукции должна проводиться в Китае, потому что это "входной билет" на огромный китайский рынок. И если мы не собираем в рамках холдинга препарат, мы не имеем выхода на китайский рынок", - сказал он.

Лобанов отметил, что сотрудничество с китайскими партнерами, в числе которых университет провинции Гуандун и институт океанологии Циндао, оформляется в виде соглашения. "Проведены все переговоры, сделан проект соглашения, которое подразумевает научное сотрудничество на первом этапе, на втором этапе - создание лаборатории на Ямале", - пояснил он.

По словам ученого, в настоящее время биоресурсы Арктики не могут быть использованы в фармацевтической промышленности КНР, так как не соответствуют китайской классификации У-Син. "Допустим, у нас огромные запасы лишайника - они не используются в Китае. У нас большие запасы сфагнума - он тоже применяется в фармацевтике. Интереснейшее растение - шикша (кустарник семейства вересковых - прим. ТАСС) - стимулятор, который тоже не используется в медицине, его тоже необходимо вводить в этот оборот, так же, как и продукты оленеводства, различные органы оленя, панты", - пояснил Лобанов.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.