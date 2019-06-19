В МЧС предупредили о сильном ветре и дожде с грозами в ЕАО

ТАСС, 19 июня. Спасатели распространили предупреждение о возможных ЧС в связи с ожидаемым ухудшением погоды в Еврейской автономной области в ближайшие сутки.

"По информации Гидрометеобюро Биробиджана, ночью и днем 20 июня 2019 года по области ожидаются местами дожди и ливни с грозами, усиление северо-восточного ветра до 12-17 м/с. Силы и средства Главного управления МЧС России по региону, а также подчиненные подразделения готовы к реагированию на возможные ЧС", - говорится в релизе пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Предупреждение с рекомендациями о проведении превентивных мероприятий направлено в администрации районов, поселений и ведомства. Все аварийно-восстановительные бригады приведены в готовность.

Во время непогоды может быть нарушена работа общественного транспорта, не исключены подтопления населенных пунктов, отключения электричества, предупреждают в региональном главке МЧС.