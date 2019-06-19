Вторая российско-китайская школа по изучению биоресурсов Арктики пройдет на Ямале

ХАРБИН, 19 июня. /ТАСС/. Российско-китайская школа по изучению биоресурсов Арктической зоны России во второй раз пройдет на Ямале, сообщил в среду ТАСС заместитель директора Научного центра изучения Арктики, доктор медицинских наук Андрей Лобанов в кулуарах VI Экспо в Харбине.

"В прошлом году у нас прошла первая русско-китайская школа, она вызвала большой резонанс в Китае, в Циндао (институт океанологии Циндао в провинции Шаньдун - прим. ТАСС) в первую очередь. В этом году у нас большой конкурс, был очень жесткий отбор, но сейчас все места уже заполнены. Школа состоится с 26 августа по 2 сентября, часть ее пройдет в городе Надым, большая часть ее пройдет в бассейне реки Надым - стойбище на реке Большой Ярудей - это от Надыма в сторону Обской губы, и, соответственно, там будут даваться студентам полевые задания, они будут по ним работать. Следующим этапом будет работа в наших лабораториях", - сказал он. Лобанов пояснил, что в рамках занятий студенты под руководством преподавателей-тьюторов будут защищать свои проекты.

Ученый отметил, что работа школы предполагает и культурную программу, направленную на знакомство с территорией Ямала. Также в этом году будет набрана группа экономистов и гуманитарных специалистов, которые будут заниматься вопросами рентабельности и взаимодействия с коренными жителями.

По словам Лобанова, в настоящее время Научный центр изучения Арктики работает с университетом провинции Гуандун и с институтом океанологии Циндао. "Сотрудничество идет в изучении биоресурсов Арктики, которые не воспринимаются пока в Китае как фармацевтическое сырье, потому что они не попадают в классификацию У-Син, по которой работает китайская медицина", - пояснил он.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявки на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.