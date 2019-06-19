ВОЗ: устойчивость микробов к антибиотикам может свести на нет успехи медицины за столетие

ЖЕНЕВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Прогресс, достигнутый в медицине за последние 100 лет, может быть сведен на нет растущей устойчивостью микробов к лекарствам. С таким предупреждением выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), начавшая во вторник глобальную разъяснительную кампанию, направленную на борьбу с резистентностью болезнетворных микроорганизмов. К правительствам обращен призыв одобрить предложенный ВОЗ механизм контроля за применением антибиотиков.

"Устойчивость к противомикробным препаратам - это один из наиболее высоких рисков нашего времени, угрожающих свести на нет прогресс в медицине, достигнутый за столетие", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Все страны, - подчеркнул он, - должны найти правильный баланс между доступностью антибиотиков, спасающих жизнь, и замедлением усиливающейся устойчивости [микробов] к лекарствам". Для этого следует "резервировать применение некоторых видов антибиотиков только для наиболее трудных для лечения инфекций".

Кампания ВОЗ получила название "AWaRE". Это аббревиатура из трех английских слов: access (доступность), watch (наблюдение) и reserve (резервирование). Задача состоит в том, чтобы сделать применение противомикробных медикаментов более безопасным и действенным. С этой целью составлены три списка антибиотиков. В первую группу включены те из них, которые должны применяться по меньшей мере в 60% случаев, поскольку они имеют узконаправленное действие и не увеличивают сопротивляемость больших групп болезнетворных микроорганизмов. Эти препараты, кроме того, менее дороги, поскольку имеют "копии" в виде дженериков. Подчеркивается, что инструмент "AWaRE" "конкретизирует, какие антибиотики применять против наиболее распространенных и серьезных инфекций, какие должны быть в наличии в системе здравоохранения всегда, а также те, которые следует применять в редких случаях или же хранить и использовать только как крайнее средство".

Организация с тревогой отмечает, что в настоящее время, более 50% антибиотиков "применяется во многих странах ненадлежащим образом", в частности для лечения вирусных заболеваний. Особую обеспокоенность у экспертов вызывает рост устойчивости к лекарствам у таких бактерий, как Acinetobacter, Eschirechia coli и Klebsiella pneumoniae. Они нередко поражают пациентов в больницах. "Когда антибиотики перестают эффективно работать, требуется более дорогостоящее лечение и помещение в больницу, что становится тяжелым бременем для и без того истощенных бюджетов в сфере здравоохранения", - констатировала ВОЗ.

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао назвала растущую устойчивость микробов к антибиотикам "невидимой пандемией". "Мы уже наблюдаем признаки постантибиотиковой эры", - сказала она, обратив внимание на появление инфекций, которые не поддаются лечению "всеми классами антибиотиков". Необходимо "сохранить ценные антибиотики последнего рубежа обороны, чтобы обеспечить возможность лечения и предотвращения серьезных инфекций", - резюмировала Симао.

В опубликованном в Женеве в конце апреля докладе Межучрежденческой координационной группы ООН по устойчивости к противомикробным препаратам отмечалось, что отсутствие решительных шагов может привести к многократному росту смертности от болезней, вызываемых микробами с повышенной сопротивляемостью - с нынешних 700 тыс. до 10 млн смертей ежегодно к 2050 году. При этом в странах с высоким уровнем дохода с 2015 по 2050 год может умереть около 2,4 млн человек.