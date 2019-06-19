Суд запретил строительство временных туристических объектов в экологической зоне Байкала

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ признал незаконным согласование строительства некапитальных туристических объектов в водоохранной зоне реки Кика, относящейся к центральной экологической зоне озера Байкал, сообщается в среду на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Разрешение на строительство объектов было выдано Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства.

"Суд пришел к выводу, что строительство зданий и сооружений в водоохранной зоне противоречит Водному кодексу Российской Федерации, федеральному закону "Об охране озера Байкал", а также относится к перечню видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории", - говорится в сообщении.

Представители управления Росрыболовства и предприниматель-арендатор приводили доводы, что объекты туризма временные, поскольку участок леса, на котором велось строительство, арендовали на 49 лет. Суд отклонил их, поскольку цель действующего природоохранного законодательства - исключить негативное влияние хозяйственной деятельности человека на экосистему, которое возникает вне зависимости от того, капитальные объекты возводятся или временные, уточнили в ведомстве.