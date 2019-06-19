"Ъ": РЖД могут построить ж/д линию до аэропорта Пулково

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) обсуждают с федеральными властями и администрацией Санкт-Петербурга новый вариант железнодорожной связи города с аэропортом Пулково вместо замороженного в начале года проекта аэроэкспресса. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как говорится в публикации издания, предполагаемая трассировка новой дороги может пройти по существующей железнодорожной линии от Витебского вокзала, в районе съезда со скоростной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" уйти под землю, пересечь Пулковское шоссе над землей, а на перегоне от шоссе до аэропорта снова уйти в тоннель. Подземная остановка может появиться в зоне терминала Пулково, а далее линия пройдет под землей аэропорта и соединится с существующей платформой "Лигово".

Ранее власти Петербурга отменили конкурс на строительство линии аэроэкспресса, который был объявлен в 2018 году для "проработки различных возможностей его финансирования, в частности с участием федерального бюджета". Проект скоростного электропоезда до петербургского аэропорта Пулково прорабатывается уже несколько лет, однако сроки постоянно переносят. В настоящее время до аэропорта можно добраться только на автобусе или маршрутном такси от станции метро "Московская".