ФСИН предложила привлечь осужденных к переработке мусора в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Площадки переработки мусора могу быть созданы в колониях-поселениях в нескольких городах Хабаровского края, к работе планируется привлечь осужденных, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"Руководство уголовно-исполнительной системы региона предложило краевым властям включить в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами свои производственные площадки. Управление ФСИН готово разместить в колониях-поселениях необходимое оборудование, а также предоставить рабочую силу для переработки отходов. Подобное решение поможет существенно снизить стоимость обращения с отходами", - говорится в сообщении.

Организовать такие производства, по данным УФСИН, можно в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Ванино и в Хабаровском районе. Под каждое из них колонии будет выделен персонал.

"Мы сможем задействовать на переработке примерно 70 человек. Все люди будут обучены. У нас уже есть опыт утилизации отходов", - приводятся в сообщении слова представителя управления. В Амурске УФСИН совместно с компанией "Сталкер" уже открывают участок по переработке пластика, в селе Заозерное под Хабаровском запускают переработку автомобильных шин, также у управления есть планы по открытию переработки электролома - старых компьютеров, принтеров и бытовой техники.

Предложение привлечь к переработке мусора осужденных рассматривается в региональном правительстве. Отмечается, что если такие площадки включат в схему обращения с отходами, то будущий региональный оператор, которого выберут в августе, будет обязан использовать их в работе. Пока в регионе определено 12 районов, где будут расположены объекты сбора, переработки и захоронения мусора.