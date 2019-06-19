Более 1 млн вопросов уже поступило на "Прямую линию с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 1 млн обращений к президенту России зарегистрировано по состоянию на 09:00 мск среды в преддверии программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая состоится 20 июня. Инфографика с соответствующими данными была продемонстрирована в эфире телеканала "Россия-24".

Всего поступило 1053326 вопросов. Более половины обращений (616 тыс. 505) приходятся на телефонные звонки, на втором месте - СМС- и ММС-сообщения (291 тыс. 311). Через мобильное приложение было задано 55 тыс. 153 вопроса, 49 тыс. 800 обращений поступило через специальную форму на сайте программы, 40 тыс. 557 - через соцсети.

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", в 2018 году общее число обращений россиян составило 2,7 млн, самое максимальное количество было зарегистрировано в 2015 году - 3,25 млн вопросов.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямая линия с президентом проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.

О программе

Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде СМС или ММС принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов, отправить их можно бесплатно. Сообщения принимаются только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.

Также обратиться к президенту можно через специальное мобильное приложение "Москва - Путину" или сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Обращения также принимаются от пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Официальные группы программы в социальных сетях - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Вопросы президенту будут приниматься вплоть до конца "Прямой линии", онлайн-трансляция которой начнется 20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия-1", "Россия-24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".