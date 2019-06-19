"Известия": ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает перевести государственные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ) в электронную форму, что позволит персонифицировать задания для учеников. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства РФ Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Согласно документу, в результате перехода на компьютерную форму сдачи экзаменов станет возможна "автоматическая генерация индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов".

Сроки перехода к системе генерации индивидуальных экзаменационных материалов пока не определены.

По мнению завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимура Садыкова, новая система сдачи экзаменов позволит решить проблему списывания и "сливов".

Компьютерная модель тестирования подразумевает создание технологий, которые будут сами проверять результаты экзаменов. Аналогичная система искусственного интеллекта может быть применена и при проведении школьных олимпиад, уверена директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.