В Госдуму внесли законопроект о возможном лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Парламент Кабардино-Балкарии в среду внес на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается штрафовать водителей на 5 тыс. рублей или лишать прав за повторное нарушение требования о наличии полиса ОСАГО. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В частности, второе за год нарушение требования о наличии полиса будет грозить "административным штрафом в размере 5 тыс. рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев", говорится в тексте.

Сейчас штраф составляет 800 рублей и может быть уменьшен до 400 рублей при оплате в течение первых 20 дней. Согласно официальной статистике, в 2017 году количество штрафов за езду без полиса ОСАГО увеличилось на 40% по сравнению с 2016-м. Это говорит, что свою ответственность страхует меньше людей, констатируют разработчики законопроекта. Они также приводят данные Российского союза страховщиков за 2017 год, согласно которым примерно 3 млн автомобилистов не имеют полиса.

"Указанная цифра продолжает расти", - предупреждают региональные парламентарии.

Как отмечается в пояснительной записке, вождение автомобиля без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевших участников ДТП на получение возмещения. Также растет количество судебных процессов по соответствующим искам, как следствие, увеличивается загруженность судов и службы судебных приставов. Кроме того, растет количество ДТП, оформление которых невозможно без участия ГИБДД, поскольку обязательным для оформления без их привлечения является наличие у всех сторон полиса страхования. "В результате повышается объем работы сотрудников ГИБДД, которые могли бы в указанное время осуществлять контроль за дорожным движением", - подчеркивают авторы инициативы.