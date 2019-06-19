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Первый в Крыму взвод туристической полиции начал работу в Ялте

Подразделение будет заниматься патрулированием мест массового пребывания отдыхающих
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© Владимир Гердо/ТАСС, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Первый крымский взвод туристической полиции начал нести службу в Ялте, чтобы обеспечить комфортное и безопасное пребывание иностранных туристов в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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"С целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массового пребывания туристов при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Ялте был создан взвод туристической полиции. Основной задачей подразделения является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений", - рассказали в ведомстве.

Сейчас основным иностранным языком для сотрудников взвода является английский, но полицейские изучают и другие языки. "Занятия по изучению языков с личным составом проводят заместитель командира взвода, который в совершенстве владеет английским и немецким языками, и сотрудник взвода - бывший преподаватель иностранного языка. Также сотрудники подразделения прошли специализированные курсы в Крымском филиале Краснодарского университета МВД России", - пояснила собеседник агентства.

По данным пресс-службы, также взвод более детально изучает достопримечательности Крыма. Форма сотрудников специального взвода имеет нарукавные отличительные знаки на русском и английском языках.

Турпоток в Крыму

Туристическая полиция работает в Москве с 2014 года. Ее сотрудники выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в пешеходных зонах, пользующихся наибольшей популярностью у иностранных гостей. В 2018 году подразделения туристической полиции были созданы в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу. В Ялте отдел туристической полиции из числа сотрудников патрульно-постовой службы для обеспечения безопасности иностранных туристов планировалось создать до конца года.

Крым в 2018 году посетили 6,8 млн человек, в 2019 году полуостров может принять до 7,5 млн туристов. Одним из факторов роста спроса на отдых в Крыму стало открытие моста через Керченский пролив. В майские праздники власти полуострова планировали принять 250 тыс. туристов, но регион за этот период посетили 302 тыс. человек, что на 40% превысило аналогичный показатель прошлого года.

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