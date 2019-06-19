Список площадок для храма в Екатеринбурге утвердят 26 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по определению места строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, сформированная при городской думе, озвучит шорт-лист площадок под места для возможного возведения собора 26 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой гордумы.

"Следующее заседание рабочей группы по вопросу организации опроса граждан на тему строительства храма Святой Екатерины состоится 26 июня", - говорится в сообщении.

Предполагается, что на заседании рабочая группа утвердит список площадок для строительства храма, обсудит предложения о дате и методиках проведения опроса, который планируется провести в середине сентября.