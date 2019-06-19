Список площадок для храма в Екатеринбурге утвердят 26 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по определению места строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, сформированная при городской думе, озвучит шорт-лист площадок под места для возможного возведения собора 26 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой гордумы.
"Следующее заседание рабочей группы по вопросу организации опроса граждан на тему строительства храма Святой Екатерины состоится 26 июня", - говорится в сообщении.
Предполагается, что на заседании рабочая группа утвердит список площадок для строительства храма, обсудит предложения о дате и методиках проведения опроса, который планируется провести в середине сентября.
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В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места для строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.
Две недели назад чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма. В него вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом.
16 июня Екатеринбургская епархия отказалась строить собор в сквере, площадка будет исключена из опроса.