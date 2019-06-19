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В Совбезе РФ подсчитали, что население Земли провело в интернете миллиард лет в 2018 году

По данным ведомства, во всем мире интернетом активно пользуется свыше 4 млрд человек
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© Ася Добровольская/ТАСС

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Население планеты провело в интернете в 2018 году суммарно около миллиарда лет. Такие данные заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков привел на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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"Каждый месяц в соцсетях взаимодействует более 3 млрд человек, при этом среднестатистический интернет-пользователь проводит в сети до шесть часов в день, - отметил он. - Таким образом, в прошлом году люди суммарно находились в онлайн режиме около одного миллиарда лет".

По словам Кокова, во всем мире интернетом активно пользуется свыше 4 млрд человек. При этом около четверти миллиарда людей впервые подключились к нему в 2017 году. "Это колоссальные темпы прироста аудитории", - считает замсекретаря Совбеза РФ. Он также отметил увеличение числа пользователей социальных сетей. "В течение 2018 года количество участников самых популярных социальных площадок увеличивалось ежедневно на 1 млн человек, то есть на 11 человек в секунду", - сказал Коков.

Он также заявил, что в 2018 году свыше 200 млн человек стали владельцами мобильных устройств и теперь две трети из более 7,7 млрд населения планеты имеет мобильный телефон и возможность пользоваться как интернетом, так и социальными сетями.

"При этих всех, безусловно, позитивных изменениях, которые преображают наше общество в более открытое, свободное, современное, глобальная сеть несет в себе и очень опасный сегмент, порождая высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов", - сказал Коков. "Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам еще активнее расширять географию своей деструктивной идеологии, рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления, - пояснил он. - Интернет стал активнее использоваться и для организации массовых беспорядков и погромов".

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