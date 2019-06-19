Военные экологи ЦВО соберут более 1,5 тыс. т мусора в Арктике в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа планируют собрать на аэродроме Алыкель Норильска Красноярского края и в самом городе в 2019 году 1,5 тыс. т мусора, почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом в среду ТАСС сообщил начальник авиационной комендатуры "Алыкель" капитан Илья Маслов.

"Штатный состав экологического взвода, который в прошлом году входило 30 военнослужащих, был увеличен на треть. Также увеличено и количество взводов, в этом году вместо прежних двух все лето, сменяя друг друга, будут работать три сформированные команды арктических утилизаторов. Потому и объем планового задания для группы экологических взводов возрос. В этот раз военным экологам предстоит демонтировать 1500 т ржавого железа", - сказал Маслов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году военнослужащие округа в 2018 году перевыполнили план, собрав более 770 т мусора.

Подразделение экологов с техникой, в том числе грейдерами, кранами и прессом для компоновки арктического мусора, были перебазированы в Арктику из Поволжья. Работы по очистке начались в июне.