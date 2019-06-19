В Эстонии с 8 июля начнут выдавать многократные визы для поездок в Россию

ТАЛЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Граждане Эстонии с 8 июля смогут оформить многократные туристические визы в Россию сроком на полгода. Об этом сообщило в среду посольство РФ в Таллине.

"Российские дипломатические представительства и консульские учреждения начнут с 8 июля 2019 года оформлять гражданам Эстонской Республики многократные туристические визы на срок до полугода при наличии у них подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в Едином федеральном реестре туроператоров", - говорится в сообщении диппредставительства.

"Посольство выражает надежду, что данное решение самым благоприятным образом скажется на развитии российско-эстонского сотрудничества в области туризма, способствуя активизации контактов между гражданами наших стран", - отмечается в сообщении.