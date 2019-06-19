Исследование: менее половины россиян считают вакцины безопасными

Россия относится к числу стран с низким уровнем доверия к вакцинам. В их безопасности уверены только 44% опрошенных. Об этом говорится в исследовании The Wellcome Global Monitor , опубликованном 19 июня.

Вакцины не считают безопасными 24% россиян. Не смогли дать однозначного ответа 31% респондентов.

Среди всех стран особенно низкий уровень доверия отмечается на Украине и в Японии. С утверждением о безопасности вакцин согласны 34% опрошенных в Японии, а на Украине - 29%.

Как отмечается в материалах исследования, жители регионов с высоким уровнем дохода меньше уверены в безопасности вакцин, чем в африканских и южноазиатских странах. В частности, 72% людей в Северной Америке и 73% в Северной Европе согласны с тем, что вакцины безопасны. "В Западной Европе этот показатель еще ниже - 59%, а в Восточной Европе он составляет всего 40%", - указывается в исследовании. В частности, во Франции о доверии к вакцинам заявили 47% опрошенных, но при этом 33% выразили недоверие.

В свою очередь в Восточной Африке доверие к вакцинам выразили 92% респондентов. Один из самых высоких рейтингов доверия к вакцинам в мире у Руанды - 94%. А в странах Южной Азии считают вакцины безопасными 95% населения. В частности, 97% жителей Бангладеш выразили доверие к вакцинам.

Исследование провела лондонская благотворительная организация биомедицинских исследований Wellcome Trust. В докладе за 2018 год представлены данные о том, что люди по всему миру думают о науке и распространенных проблемах со здоровьем. Были опрошены более 140 тыс. человек из более 140 стран.