Верующие западной Украины призвали Зеленского защитить каноническую церковь

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из нескольких областей на западе страны записали видеообращения к президенту Владимиру Зеленскому с призывом защитить их от противоправных действий раскольников. Об этом в среду сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Православные верующие села Стинка Тернопольской области, сел Жидичин и Клепачив Волынской области, села Задубривка Черновецкой области, храмы которых захватили представители Православной церкви Украины (ПЦУ), а также села Будераж Ровенской области, где планируются противоправные действия, записали видеообращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их религиозные права", - говорится в сообщении.

Прихожане и священнослужители просят "защитить их от церковных рейдеров, обеспечить фундаментальное право на свободу вероисповедания и гарантировать верховенство закона". Они также обратили внимание главы государства, что местные чиновники лишают их возможности ходить в свои храмы, отдавая их сторонникам ПЦУ. Люди уверены, что такие действия неправомерны, и просят власть восстановить законность.

В отделе УПЦ добавили, что из-за захвата Свято-Ильинского храма в селе Клепачив его прихожане вынуждены молиться в дачном домике. А верующим УПЦ села Будераж выдвинули условие в течение трех дней передать храм и все его имущество раскольникам.

В УПЦ ранее заявили, что с 6 января 2019 года, после вручения Константинопольским патриархом томоса об автокефалии новой религиозной структуре, на Украине развернута беспрецедентная кампания против прихожан и священнослужителей канонической церкви. В частности, власти проводят открытую агитацию за так называемый переход религиозных общин в ПЦУ, оказывают административное и силовое давление на священнослужителей и прихожан УПЦ, не препятствуют военизированным группам радикалов при захвате храмов.