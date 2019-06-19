Фигурант дела о взятках в одной из "дочек" Росатома госпитализирован с инсультом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Генеральный директор ООО "Симбер" Сергей Кошечкин, подозреваемый по уголовному делу о взятках в отношении экс-финдиректора АО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (НИИТФА) Владимира Щенникова, госпитализирован с инсультом. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Один из фигурантов дела, Кошечкин, был допрошен следствием в качестве подозреваемого в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Позднее он был госпитализирован в одну из столичных больниц, где врачи диагностировали у него ишемический инсульт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Кошечкину вменяется дача взятки в размере 4 млн рублей, следствие в ближайшее время планирует предъявить ему обвинение по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Уголовное дело

Дело было возбуждено в 2018 году следственным управлением по Южному административному округу ГСУ СК России по Москве. Период инкриминируемых обвиняемым преступлений датируется концом 2016 года и началом 2018 года.

Как сообщалось, Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего финансового директора НИИТФА Владимира Щенникова, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму около 15 млн рублей. Под стражу также заключен ранее работавший в сфере технического обслуживания медицинского оборудования Виталий Чарушин, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Главный инженер АО "Монтажная фирма радий" ("МФ радий", аффилированная институту организация) Дорошенко А. А. отправлен под домашний арест, он признался в обналичивании денежных средств.

Под данным следствия, участники преступного сообщества разработали план предстоящего преступления и распределили между собой преступные роли, "согласно которым Щенников и иные неустановленные соучастники из числа руководства института взяли на себя общее руководство организованной группой и принятие решений о подаче заявок НИИТФА и аффилированного ему "МФ радий" на конкретные электронные аукционы". Чарушин, обладающий широким кругом знакомств с руководителями организаций, осуществляющих техническое обслуживание медицинского оборудования, взял на себя обязательство по поиску лиц из числа руководства таких компаний, ведение переговоров с ними, склонение их к передаче денежных средств в качестве взяток за неучастие "МФ радий" и НИИТФА в государственных электронных аукционах, говорится в материалах дела.

НИИТФА - предприятие корпорации "Росатом". Продукция института поставляется во все страны, эксплуатирующие АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами, которые были построены по советским и российским проектам. Радиационные установки, разработанные в институте, функционируют в Перу, Бангладеш, Вьетнаме.