Единая диспетчерская служба скорой помощи заработает во всех регионах к концу года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Единая диспетчерская служба для обработки вызовов скорой помощи появится во всех регионах России к концу 2019 года, сообщила в среду в глава Минздрава Вероника Скворцова на третьем Форуме социальных инноваций регионов.
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"Для повышения оперативности при оказании экстренной медицинской помощи до конца этого года во всех регионах начнет работать единая цифровая диспетчерская служба, объединяющая наземную и авиационную скорую помощь. Это то, что уже работает в Москве", - сказала она.
Ранее в Минздраве сообщали, что единая система управления звонками позволит ускорить процесс оказания скорой медицинской помощи населению РФ. В настоящее время нормативное время, за которое машина "скорой" добирается до пациента, в России составляет 20 минут с момента вызова.
III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.