Единая диспетчерская служба скорой помощи заработает во всех регионах к концу года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Единая диспетчерская служба для обработки вызовов скорой помощи появится во всех регионах России к концу 2019 года, сообщила в среду в глава Минздрава Вероника Скворцова на третьем Форуме социальных инноваций регионов.

"Для повышения оперативности при оказании экстренной медицинской помощи до конца этого года во всех регионах начнет работать единая цифровая диспетчерская служба, объединяющая наземную и авиационную скорую помощь. Это то, что уже работает в Москве", - сказала она.

Ранее в Минздраве сообщали, что единая система управления звонками позволит ускорить процесс оказания скорой медицинской помощи населению РФ. В настоящее время нормативное время, за которое машина "скорой" добирается до пациента, в России составляет 20 минут с момента вызова.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.