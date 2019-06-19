Голикова: менее 50% жителей РФ с хроническими заболеваниями охвачены диспансеризацией

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Только 45% жителей России с различными хроническими заболеваниями охвачены диспансеризацией, тогда как их доля должна составлять 90%, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на III Форуме социальных инноваций регионов.

"Сейчас диспансерным наблюдением охвачено только 45% граждан с различными хроническими заболеваниями, а должно быть 90%. Тем не менее у нас есть регионы, которые активно внедряют такие подходы - это Тюменская область, Алтайский край, Красноярский край и ряд других", - сказала она, отметив, что такие изменения должны позволить сохранить дополнительно в ближайшие шесть лет, по экспертным оценкам, не менее 150 тыс. жизней.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.