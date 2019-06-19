На Украине запустили флешмобы, обвиняющие Зеленского в сексизме

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Флешмобы с хештегами "Я не бренд", "Я не туристический бренд" и "Сам ты туристический бренд" запущены в среду на Украине. Так жители страны отреагировали на слова главы государства Владимира Зеленского, назвавшего красивых украинских женщин "туристическим брендом".

Пользователи социальных сетей как мужчины, так и женщины в многочисленных комментариях к хештегам, обращенным к Зеленскому, выражают свое негодование, считая заявление главы государства проявлением сексизма, и требуют от него публичных извинений.

Обвинения в сексизме прозвучали и от представителей высших эшелонов украинской власти. Так, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко - сторонница гендерного равенства - написала в Facebook, что "[заявление Зеленского] о женщинах - бренд и туризм - это неприличная и отвратительная штанга". Она назвала слова президента "сексизмом", "примитивизмом", "непристойными и отвратительными" и призвала женщин к "честной реакции" на это, а также потребовала от президента и его советника по гендерным вопросам публичного ответа на возмущение общественности.

Владимир Зеленский 17 июня находился с визитом в Париже, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе визита, кроме прочего, он заявил, что "все туристы говорят, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины", добавив, что "все это есть и оно остается нашим украинским брендом".