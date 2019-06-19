Архангельские поисковики запустили автопробег до Бреста по памятным местам ВОВ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Члены поисковых отрядов Архангельской области намерены проехать порядка двух тысяч километров в составе автопробега, который стартовал в среду из столицы региона и финиширует в городе Брест Республики Беларусь. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь государственного автономного учреждения Архангельской области "Центр "Патриот" Анна Резвая.

"Сегодня у нас впервые в Архангельской области стартовал межрегиональный автопробег "Архангельск-Брест". На машинах выехали поисковики из разных поисковых отрядов, мероприятие приурочено к Дню памяти и скорби. Им предстоит проехать в одну сторону 2 тыс. километров и такое же расстояние обратно. По пути следования они посетят знаковые места, которые связаны с Великой Отечественной войной, побывают в Брестской крепости, там у них будет встреча с поисковиками из Белоруссии", - сказала собеседница агентства, уточнив, что автопробег проходит при поддержке центра "Патриот".

Она также добавила, что архангельские поисковики с 2018 года начали проводить активную работу в рамках специально разработанного проекта "Архивный батальон", который получил президентский грант.

По словам Ревзая, были выделены средства, благодаря чему поисковики установили личности более 20 бойцов, пропавших без вести. Люди к поисковикам обращаются, и они ищут архивные данные, устанавливают боевой путь солдата и активно подключают к этому движению молодое поколение. Старшие школьники пишут исследовательские работы о судьбах найденных бойцов, встречаются с их родственниками, передают копии наградных документах, участвуют в экспедициях.