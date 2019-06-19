Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Городской совет Харькова отменил ранее принятое решение о переименовании и вернул одному из проспектов города прежнее название - Проспект маршала Жукова. За это на заседании совета в среду проголосовало большинство депутатов.

Рассмотрение данного решения проходило на основании электронной петиции, которую подали в администрацию города. "Эта петиция собрала необходимое количество голосов", - сообщил на заседании мэр города Геннадий Кернес. По его словам, весной шло обсуждение данной инициативы. "Затем, в один из дней по-наглому, похабно свалили бюст Георгию Жукову, который сейчас восстанавливается", - добавил он.

"За" возвращение высказались 59 из 75 присутствующих депутатов, "против" - 13.

Проспект маршала Жукова в 2016 году в рамках так называемой кампании по декоммунизации получил имя Петра Григоренко. Однако, как в среду было подчеркнуто на заседании горсовета, объекты, увековечивающие память о советском полководце, не могут подвергаться его нормам, так как он принимал непосредственное участие в освобождении УССР от нацистской оккупации.

Имя диссидента и основателя Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко будет присвоено одной из строящихся улиц города.

Боевики украинских националистических организаций 2 июня снесли в Харькове памятник Жукову. При этом они заявляли, что действуют в рамках закона о декоммунизации. Кернес тогда обещал, что монумент восстановят за счет пожертвований. Полиция возбудила два уголовных дела в связи с происшествием.