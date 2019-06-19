Опрос по выбору места строительстве храма в Екатеринбурге может пройти в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не исключил, что опрос жителей города по выбору места строительства храма Святой Екатерины может пройти уже в конце июля. Об этом в среду сообщила пресс-служба городской администрации.
Ранее председатель городской думы Игорь Володин заявлял, что опрос, в ходе которого будет выбрано место для строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, пройдет в середине сентября.
"Глава Екатеринбурга не исключает, что при желании горожан и готовности муниципальных властей опрос горожан о месте для возведения собора во имя Святой великомученицы Екатерины может пройти в уральской столице в конце июля 2019 года", - говорится в сообщении.
В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места для строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.
Две недели назад чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма. В него вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом.
16 июня Екатеринбургская епархия отказалась строить собор в сквере, площадка будет исключена из опроса. Заседание рабочей группы, на котором будет сформирован шорт-лист площадок под строительство храма, состоится 26 июня.