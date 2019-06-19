Опрос по выбору места строительстве храма в Екатеринбурге может пройти в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не исключил, что опрос жителей города по выбору места строительства храма Святой Екатерины может пройти уже в конце июля. Об этом в среду сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее председатель городской думы Игорь Володин заявлял, что опрос, в ходе которого будет выбрано место для строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, пройдет в середине сентября.

"Глава Екатеринбурга не исключает, что при желании горожан и готовности муниципальных властей опрос горожан о месте для возведения собора во имя Святой великомученицы Екатерины может пройти в уральской столице в конце июля 2019 года", - говорится в сообщении.