АТОР: туроператорской рынок России в этом летнем сезоне устойчив

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский туроператорский рынок в этом летнем сезоне демонстрирует устойчивость, в отличие от предыдущего, когда несколько туроператоров прекратили деятельность. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Этот высокий туристический сезон, по ее словам, отличает крайне осторожный подход турфирм к планированию спроса.

"Нет попытки взять какую-то долю рынка, утопить конкурента за счет, в том числе, низких цен. То есть нет такой агрессивной позиции, политики поведения на рынке, которое мы наблюдали даже в посткризисные годы. Абсолютно сбалансированный спрос и предложение. То, что [на этот летний сезон уже] 60-70% реализовано, позволяет говорить о том, что удастся в этом году, скорее всего, избежать демпинга и других мер, рисковых схем, которые подрывают финансовую устойчивость туристических компаний. Это позволяет нам говорить, что пока рынок достаточно устойчив", - сказала Ломидзе.

Что касается бытующего в обществе мнения о том, что летом в туристическом секторе активизируются мошенники, то в последнее время количество попыток обмануть туристов сокращается, отметила она. В прошлом сезоне были случаи "некрасивого ухода с рынка", уточнила Ломидзе, однако в большинстве случаев АТОР не видит "намеренного желания обмануть туриста".

Чтобы не стать жертвами мошенников, Ломидзе рекомендует туристам при приобретении тура внимательно изучать договор и обращать внимание на юридический адрес компании и ее название, номер компании в Реестре туроператоров, размер финансовых гарантий, срок их действия, и уточнять, является ли страховщик действующим. При оплате тура необходимо учитывать, что платеж не может производиться на карту физического лица, при этом необходимо требовать чек или иной фискальный документ, подтверждающий факт покупки.

В 2018 году с рынка ушло сразу несколько туроператоров, включая старейшую российскую турфирму "Натали Турс" и оператора по Китаю "Жемчужная река". Для вывоза туристов "Жемчужной реки" пришлось организовывать эвакуацию с курортов за счет резервных средств ассоциации "Турпомощь", при этом клиенты обеих компаний не смогут получить денежные компенсации, эквивалентные их затратам на туры, поскольку страхового покрытия оказалось недостаточно.