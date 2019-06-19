Полицейские нашли более 400 патронов в квартире коменданта парка "Патриот" в Подмосковье

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили более 400 патронов в квартире коменданта парка "Патриот" в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе обыска в квартире коменданта военно-исторического парка "Патриот" в Одинцовском районе Подмосковья полицейские изъяли у него более 400 патронов различного калибра", - сказал собеседник агентства. По его словам, сам хозяин квартиры пока не задержан.

Этот инцидент ТАСС прокомментировали и представитель пресс-службы подмосковного главка МВД.

"Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Армейской в Кубинке был установлен 67-летний местный житель, подозреваемый в хранении боеприпасов. При проведении обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с патронами, в количестве более 400 штук", - сказал представитель пресс-службы.

Изъятые патроны направлены на исследование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством.