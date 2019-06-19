Установленное на Большом проспекте в Петербурге "общественное" пианино пропало

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Уличное пианино, установленное активистами на Большом проспекте в Санкт-Петербурге, было украдено, сообщили организаторы проекта "Пианино на Большом" в своей группе в социальной сети "ВКонтакте".

Активисты утверждают, что к произошедшему причастны сотрудники садово-паркового хозяйства. "На звонки в организации не отвечают", - подчеркивается в опубликованном сообщении.

В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что не получали заявление о пропаже музыкального инструмента. В администрации Петроградского района также отметили, что не располагают сведениями о том, кто и куда вывез пианино.

На установленном на улице инструменте могли играть все желающие. Организаторы называли это социальным проектом и просили не играть на нем после 21:00 мск, а также рано утром, чтобы не мешать жильцам расположенных поблизости домов. Также организаторы собирали пожертвования, которые должны были пойти на чистку и настройку музыкального инструмента.

На прошлой неделе неизвестные залили клавиатуру пианино цементом. Инструмент отчистили, а также установили рядом с ним круглосуточное видеонаблюдение. После инцидента в группе "ВКонтакте" также провели опрос о том, должен ли продолжаться проект. В опросе приняли участие более 380 человек, 88% из них ответили, что пианино нужно оставить.