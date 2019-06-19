АТОР не прогнозирует роста цен на отдых в Египте после возобновления чартеров на курорты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Туроператоры не ожидают роста цен на отдых в Египте после возобновления прямого авиасообщения из России на египетские курорты. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Египет очень ждет возвращения российских туристов на свои курорты и готовится к возможному возобновлению чартерных программ, отметила она.

"Как выяснилось, без [российских туристов] жизнь там не так прекрасна, и надо как-то заполнять объекты. Поэтому сейчас там снижаются цены для других рынков, вводятся дополнительные льготы, специальные акции. [После того, как чартеры снова будут запущены] цены поднимутся не значительно. Настолько высока взаимная заинтересованность туристического бизнеса двух страх быстро вернуть поток на те объемы, которые были, что все понимают, что, чем выше будет цена, тем медленнее будет возвращение этого потока. Поэтому повышение цен мы не ожидаем, будут те цены, которые будут представлены на тот момент, когда откроется авиасообщение", - сказала Ломидзе.

Сейчас авиасообщение между Россией и Египтом открыто только для регулярных рейсов между Москвой и Каиром, чартерные полеты на курорты, в частности, в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, не восстановлены из-за соображений безопасности. Однако некоторые туроператоры реализуют туры в Египет с доставкой туристов на курорты альтернативными маршрутами, включающими как наземный трансфер, так и перелеты с пересадкой.

Когда могут быть возобновлены полеты российских чартеров на курорты Египта, в АТОР не прогнозируют. При этом в египетских СМИ со ссылкой на местные власти сообщается, что ориентировочно это осень 2019 года, однако российская сторона эти данные не подтверждает, подчеркнула Ломидзе.

"По предварительным оценкам, по итогам 2018 года 120 тыс. человек [из России] отдохнули на свой страх и риск на египетских курортах, не будучи клиентами туристических компаний. В этом году, подозреваю, может быть чуть больше. Общий поток [туристов из России] в лучшие годы составлял более 2 млн человек", - сообщила она.