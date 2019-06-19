В Карелии увеличили субсидию на оборудование рабочих мест для инвалидов

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Карелии увеличило максимальный размер субсидии для работодателей на оборудование мест для сотрудников с инвалидностью со 100 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщила пресс-служба правительства.

"Работодатель теперь может получить до 500 тыс. рублей не только для приобретения оборудования, необходимого для трудоустройства инвалидов, но и для создания инфраструктуры, включая оборудование пандусов и подъемников. Работники с ограниченными возможностями здоровья должны беспрепятственно попадать к своим новым рабочим местам. Ранее сумма субсидии составляла 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Решение об изменении суммы субсидии принято по решению главы Карелии Артура Парфенчикова после встречи с работодателями и утверждения плана по повышению уровня трудоустройства инвалидов.

Также из бюджета региона выделили 1,3 млн рублей на оборудование 10 рабочих мест для инвалидов в муниципальных учреждениях. Всего с учетом поправок в бюджет регион потратит 6,8 млн рублей на программу по трудоустройству.

В 2019 году в Карелии органы службы занятости трудоустроили 117 жителей республики с ограниченными возможностями здоровья.