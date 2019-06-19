Гохран представил алмаз массой свыше 70 карат, названый в честь Сахалина

ТАСС, 19 июня. Алмаз массой более 70 карат, названый в честь Сахалина, представлен на открытии выставки "Национальные сокровища России. Москва - Сахалин. 2019" в областном центре в музее книги А.П. Чехова "Остров Сахалин". Драгоценный камень получил такое название по площади территории острова Сахалин, сообщается в среду на официальном сайте правительства Сахалинской области.

"Этот драгоценный камень массой свыше 76 карат - численно равной площади Сахалина (76 тыс. кв. км), решено назвать в честь острова. Он будет представлен на выставке в Кремле", - приводятся в сообщении слова руководителя Государственного хранилища России (Гохран) Андрея Юрина.

Он уже передал сертификат, подтверждающий название алмаза, главе Сахалинской области Валерию Лимаренко. "Рассчитываю, что наступит день, и рядом с этим драгоценным камнем появятся и другие, которые будут называться "Курильские острова", - цитирует пресс-служба Лимаренко.

Всего на выставке представлены более 120 экземпляров из Гохрана, которые ранее публично не экспонировались вне места хранения. Жители Сахалинской области смогут увидеть точную реплику императорской державы, памятники русского золотого и серебряного дела второй половины XIX-начала XX столетия и многое другое.

Индивидуальные названия ювелирным алмазам присваивают, если масса драгоценного камня превышает 20 каратов. Как сообщается на официальном сайте Гохрана России, коллекция крупных именных алмазов его фонда считается уникальной и представляет огромную научную ценность. Так, крупнейший алмаз собрания имеет массу 342,57 карата. Он был найден в 1980 году в кимберлитовой трубке "Мир" и получил название "XXVI съезд КПСС" в честь съезда 1981 года.

Выставка "Национальные сокровища России. Москва - Сахалин. 2019" будет работать в Южно-Сахалинске до 7 июля.