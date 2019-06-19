Российские туристы стали больше экономить на отдыхе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские туристы в бюджетном и среднем ценовых сегментах стали стремиться как можно больше сэкономить во время отдыха. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Платежеспособность населения не растет, и туристический рынок это на себе ощущает. И даже несмотря на то, что достаточно активны и успешны продажи по акциям раннего бронирования, все равно динамика спроса не такая высокая, как прогнозировалось в январе - феврале", - констатировала Ломидзе.

Так, растут продажи туров в бюджетном сегменте, то есть туристы все чаще выбирают трехзвездочные отели. При этом сохраняется "тенденция жесткой экономии на местах", сообщила глава АТОР.

"Наши туристы всегда входили в пятерку, а то и в тройку наиболее щедрых туристов по данным Всемирной туристской организации. Начиная с прошлого года, и в этом году эта тенденция сохраняется, туристы явно стараются экономить на месте отдыха - на экскурсиях, на дополнительных услугах, где-то даже на шоппинге. Это касается бюджетного и нижней планки среднего ценового уровня", - пояснила она.

О тенденции к экономии говорит и тот факт, что если раньше многих туристов устраивало наличие в турпакете только завтраков, теперь путешественники стремятся к полному пансиону, чтобы сократить траты в ресторанах. Кроме того, наблюдается переток туристов из самостоятельного сегмента в организованный. Это также косвенно подтверждает тенденцию российских путешественников экономить на отдыхе.

"У туроператоров количество клиентов увеличивается, а в самостоятельном сегменте - не очень. Один из таких примеров - Франция, менее ярко на итальянском направлении. Стремясь сэкономить и совместить ограниченный бюджет с желанием отдохнуть, туристы приходят к выводу, что это проще, удобнее и дешевле сделать через туроператора, чем при самостоятельном бронировании. Возможно, это связано с тем, что при самостоятельном бронировании расходы на местах как правило выше. Но это версия", - пояснила Ломидзе.