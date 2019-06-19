Две работы, получившие 0 баллов на ЕГЭ в Астрахани, после проверки оценены положительно

АСТРАХАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Две работы 11-классников, получивших ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике в Астрахани, после проверки вручную оценены положительно, сообщил журналистам министр образования Астраханской области Виталий Гутман.

Трое одиннадцатиклассников в Астрахани получили на ЕГЭ по профильной математике на нулевые баллы, потому что заполнили бланки не той пастой. В итоге написанные работы были некорректно отсканированы и аннулированы.

"История, всколыхнувшая страну, завершилась к всеобщему удовлетворению, благополучно. Сейчас заканчивается заседание апелляционной комиссии, с Рособрнадзором мы уже согласовали, у мальчика и одной девочки проверили работы вручную, баллы я не имею права называть, они их сами увидят, но тот и другой преодолели минимальный порог, то есть ноля у них нет",- сказал Гутман.

Он уточнил, что ранее речь шла о трех работах, получивших на ЕГЭ ноль баллов из-за того, что работы плохо отсканировались, "однако еще у одной выпускницы это не подтвердилось, проверки вручную не понадобилось, наверное, она нажимала [на ручку] сильнее".

Директор гимназии № 3 Астрахани Нина Меланьина ранее сообщала ТАСС, что дети, получившие ноль на ЕГЭ по профильной математике, купили черные гелевые ручки, которыми требуется писать экзаменационные работы, в книжном магазине на специальном стенде "Для участников ЕГЭ". Директор гимназии считает, что никакой вины учеников в случившимся нет - проблема или в ручках, или в аппаратуре.