Запашный рассказал о дальнейшей судьбе белого медведя, который вышел к людям в Норильске

ТАСС, 19 июня. Краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в промзону Норильска (север Красноярского края), отправят в красноярский зоопарк "Роев Ручей". Об этом в своем Instagram рассказал известный дрессировщик животных Эдгар Запашный.

Медведь был обнаружен в черте промзоны Норильска, животное не проявляет агрессии, в социальных сетях появилось множество его фотографий. Естественный ареал обитания белых медведей много севернее -- на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Ранее сообщалось, что так как белый медведь включен в Красные книги, то решение по судьбе животного должно быть принято Росприроднадзором. Его эвакуируют на побережье или доставят в один из зоопарков.

"Я только что разговаривал с одним из руководителей города Норильска, меня заверили в том, что ситуация полностью под контролем. Сейчас в Норильск прибыли специалисты из красноярского зоопарка "Роев Ручей" <?> Специалисты прибыли с тем, чтобы поймать этого медведя, усыпить его и перевести в Красноярск, в "Роев Ручей", - рассказал Запашный.

Он отметил, что вышла к заполярному городу, - медведица, она очень истощена, и выпускать в ее дикую природу, - опасно для ее здоровья. По словам Запашного, специалистам предстоит "очень серьезная операция" по временному усыплению медведицы.

По оценкам эксперта, вес медведицы около 200 килограмм, ее примерный возраст около 1,5 - 2 лет. Руководитель Таймырского отдела Госохотнадзора Анатолий Николайчук сообщил ТАСС, что сейчас готовится клетка для животного. Его отлов начнется, сообщили в красноярском зоопарке, после получения на это официальных документов. "Как только бумагу получим, будем ловить", -- сказал представитель зоопарка, отметив, что посмотреть на животное приходит "много зевак и возможен несчастный случай".

У красноярского зоопарка есть опыт эвакуации белых медведей. В октябре прошлого года в "Роев ручей" был доставлен вертолетом белый медвежонок, выброшенный штормом на берег возле поселка Диксон (севернее Норильска). Для его провоза была подготовлена специальная транспортировочная емкость, которая обеспечивает все необходимые удобства для перевозки. Животное сопровождали врач и зоолог парка.

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. этих животных. Это крупнейший хищник русской Арктики. Большую часть жизни он проводит в море среди дрейфующих льдов