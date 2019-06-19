Омбудсмен Дагестана взял на контроль дело арестованного в Махачкале журналиста

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев взял на личный контроль расследование дела редактора отдела "Религия" дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма. Об этом Алиев сообщил ТАСС в среду.

Во вторник Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца.

"С учетом широкого резонанса в обществе дело в отношении журналиста Абдулмумина Гаджиева я как уполномоченный по правам человека в Дагестане взял на личный контроль. Намерен выяснить информацию о фактах применения к Гаджиеву незаконных методов расследования и иных фактах нарушения его прав и законных интересов во время предварительного следствия и содержания в СИЗО, - сказал Алиев. - При обнаружении таких фактов планирую обратиться и привлечь компетентные органы к проверке".

Он отметил, что на данный момент обращения со стороны родственников Гаджиева или редакции газеты "Черновик" о каких-то нарушениях по этому делу в аппарат уполномоченного по правам человека в Дагестане не поступали.

Ранее на сайте дагестанского издания "Черновик" появилась информация о том, что Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). 14 июня сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Дагестан провели обыски в доме Гаджиева, сам он был доставлен в следственные органы.