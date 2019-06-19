Заксобрание Петербурга поддержало расширение критериев предоставления льгот блокадникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду в первом чтении поддержали проект закона о внесении изменений в критерии предоставления льгот жителям блокадного Ленинграда, внесенный на рассмотрение врио губернатора Александром Бегловым. Документ предполагает предоставлять льготы и тем, кто не имеет статуса "жителя блокадного Ленинграда".

"Мы предлагаем предоставить дополнительные льготы всем, кто пережил блокадный Ленинград вне зависимости от сроков пребывания [в осажденном городе]. Речь идет о праве на бесплатный оздоровительный отдых в государственных учреждениях, о ежемесячных денежных выплатах и доплатах, о льготах на проезд в городском общественном, пригородном, железнодорожном и автобусном транспорте", - рассказал журналистам спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Он пояснил, что ранее льготы предоставлялись только тем, кто имеет статус "жителя блокадного Ленинграда". Статус присваивается тем, кто проживал в осажденном городе не менее четырех месяцев.

"Эти льготы будут предоставляться за счет средств городского бюджета. На реализацию ориентировочно требуется 96,3 млн рублей. В Санкт-Петербурге насчитывается около 1 тыс. человек, из них 910 инвалидов", - уточнил Макаров.

Депутаты поддержали проект закона "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" в первом чтении большинством голосов. Предполагается, что льготы будут расширены с января 2020 года.